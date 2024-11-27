Израильские ВВС нанесли авиаудары по десяти официальным и неофициальным переходам на границе Сирии и Ливана, в результате чего погибли шесть человек, более 15 получили ранения, сообщает сирийское государственное телевидение и мониторинговые группы.

По данным агентства SANA, Израиль нанес удары по официальным переходам в Аль-Ариде (провинция Тартус), Дабуссии и Джуссии (провинция Хомс). Также пострадали неофициальные переходы в Вади Халед и три моста через реку Аль-Кабир, которая разделяет Сирию и Ливан.

Сирийское телевидение уточнило, что в Аль-Ариде ранено 18 человек, трое из них находятся в критическом состоянии. Радиостанция Sham FM заявила о шести погибших и 15 раненых на переходе Дабуссия.

В районе Дамаска удары были нанесены по неофициальным переходам в Журод Кусая и Журод Наби-Шит возле городов Серхайя и Забадани. По данным SANA, большинство пограничных переходов между Сирией и Ливаном выведено из строя, что осложняет переход людей и грузов.

Эти атаки произошли на фоне ожидаемого перемирия между Израилем и «Хезболлой», которое вступило в силу 27 ноября в 10 часов утра по ливанскому времени.

Помимо ударов по границе израильские военные напоследок решили ударить по самому центру Бейрута, а также по южным районам ливанской столицы, включая Аль-Нувайри, где были разрушены жилые дома. В результате удара по четырехэтажному зданию, где находились перемещенные лица, погибло не менее 7 человек, 37 получили ранения. Число жертв может возрасти, так как разбор завалов продолжается.

Израиль утверждает, что удары были нацелены на объекты «Хезболлы». В то же время, правительство Ливана подчеркивает: жертвами стали мирные жители. Власти Ливана осудили действия Израиля, подчеркнув недопустимость нарушений суверенитета страны.

Вступившее в силу соглашение основано на выполнении резолюции ООН 1701: «Хезболла» должна отвести силы за реку Литани, а израильская армия вывести войска из Ливана. Однако Тель-Авив сохраняет за собой право наносить удары, если посчитает, что «Хезболла» восстанавливает позиции.