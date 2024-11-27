Партия «Грузинская мечта» объявила о выдвижении депутата и бывшего профессионального футболиста Михаила Кавелашвили в качестве своего кандидата на президентских выборах, которые состоятся 14 декабря. Об этом сообщил почетный председатель партии Бидзина Иванишвили на брифинге в штаб-квартире партии в Тбилиси после заседания политсовета. Председатель парламента Шалва Папуашвили уточнил, что инаугурация нового президента намечена на 29 декабря.

Заявление о кандидатуре Кавелашвили было сделано на следующий день после того, как парламент Грузии провел первое заседание после состоявшихся месяцем ранее выборов. Однако в мероприятии приняли участие только депутаты правящей партии, которые обладают 89 парламентскими местами из 150. Оппозиционные депутаты бойкотировали заседание законодательного органа, заявив о непризнании объявленных ЦИК итогов выборов.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили и вовсе назвала первое заседание парламента неконституционным, заметив, что по закону его должна была открыть она, а иного законом не предусмотрено. Она также напомнила, что ее иск против ЦИК о фальсификации результатов все еще находится на рассмотрении Конституционного суда, что также, по ее утверждениям, де-юре ставит под сомнение законность парламентского мероприятия.

Согласно конституционным поправкам, впервые глава государства будет избираться не прямым голосованием, а коллегией выборщиков, состоящей из 300 человек, утвержденной ЦИК.

Михаил Кавелашвили, которому сейчас 53 года, является сооснователем партии «Сила народа», образованной в 2022 году. В настоящее время политическая сила располагает шестью депутатскими мандатами.

До своей политической карьеры Кавелашвили был известным футболистом, выступая за национальную сборную Грузии в 1991–2002 годах. В качестве нападающего он играл за такие клубы, как грузинский «Динамо Тбилиси», английский «Манчестер Сити», швейцарский «Базель» и российский «Спартак-Алания». В последнем он в 1996 году удостоился титула чемпиона РФ по футболу.