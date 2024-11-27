В Тель-Авиве протестующие требовали освободить заложников и прекратить огонь в Газе

Несколько сотен израильтян вышли на протест в Тель-Авиве с требованием освободить заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года, и прекратить войну в Газе. Родственники захваченных в плен израильтян уже больше 400 дней ждут от своих властей заключения сделки с ХАМАС, которая бы позволила освободить заложников.