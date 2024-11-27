ПОЛИТИКА
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В Тель-Авиве протестующие требовали освободить заложников и прекратить огонь в Газе
Несколько сотен израильтян вышли на протест в Тель-Авиве с требованием освободить заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года, и прекратить войну в Газе. Родственники захваченных в плен израильтян уже больше 400 дней ждут от своих властей заключения сделки с ХАМАС, которая бы позволила освободить заложников.
В Тель-Авиве протестующие требовали освободить заложников и прекратить огонь в Газе / Others
27 ноября 2024 г.
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