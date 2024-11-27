В среду британская полиция сообщила о задержании шести человек в рамках расследования деятельности, предположительно связанной с террористической группировкой РКК. Среди задержанных — четверо мужчин и две женщины в возрасте от 23 до 62 лет.

«Шесть человек были арестованы рано утром по разным адресам в Лондоне», — говорится в заявлении столичной полиции. Все подозреваемые задержаны согласно статье 41(1) Закона о терроризме 2000 года.

Полиция проводит обыски в восьми местах по всему Лондону, включая Курдский общественный центр в районе Харингей на севере города. Ожидается, что обыск в центре может продлиться до двух недель.

Исполняющая обязанности командира подразделения по борьбе с терроризмом Хелен Фланаган заявила: «Надеюсь, эти аресты показывают, что мы не будем терпеть какую-либо террористическую деятельность и будем принимать меры там, где, по нашему мнению, наносится вред общинам здесь, в Великобритании, или в других местах».

По данным правоохранительных органов, непосредственной угрозы общественной безопасности, связанной с расследуемыми делами, не выявлено. В районе проведения операции усилено полицейское присутствие.

За 40 лет террористической деятельности против Турции РКК несет ответственность за гибель более 40 000 человек, включая женщин, детей и пожилых людей. Несмотря на запрет организации в Великобритании, ЕС и США, турецкие власти неоднократно заявляли о недостаточных мерах со стороны западных партнеров по пресечению деятельности РКК на их территории.