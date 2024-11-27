ПОЛИТИКА
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Вице-спикер парламента Испании объявил голодовку в поддержку Газы
Хорхе Пуэйо — член испанского парламента и заместитель спикера — объявил о голодовке в знак солидарности с народом Палестины
Вице-спикер парламента Испании объявил голодовку в поддержку Газы
Хорхе Пуэйо / Фото: соцсети / Others
27 ноября 2024 г.

Молодой испанский парламентарий Хорхе Пуэйо заявил о своем участии в многодневной голодовке в знак солидарности с Палестиной.

На пресс-конференции в парламенте 29-летний депутат рассказал, что присоединился к акции, организованной 19 ноября Домом Палестины в Арагоне и Ассоциацией Иерусалима в его родном автономном регионе.

«Бывают моменты в жизни и политике, когда слов недостаточно, и пример становится важным», — отметил Пуэйо.

Политик сообщил, что начал голодовку накануне и планирует продолжать ее до конца недели.

Пуэйо, являющийся заместителем спикера парламента от альянса «Сумар» — младшего партнера в коалиционном левом правительстве Испании, — также призвал правительство своей страны к разрыву дипломатических и торговых связей с Израилем, введению полного эмбарго на поставки оружия в страну и поддержке повышения осведомленности о палестинской проблеме.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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