Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду предложил инициировать программу «военно-морского патрулирования» для обеспечения безопасности Балтийского моря. Выступая перед журналистами в Варшаве накануне саммита стран Северной Европы и Балтийского региона, Туск подчеркнул необходимость совместных действий прибрежных государств.

«Это будет совместная инициатива стран Балтийского региона, которые одинаково ощущают угрозу со стороны России», — заявил польский лидер, призвав Европу к единству в вопросах безопасности.

Заявление Туска прозвучало на фоне недавнего повреждения двух подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющих Финляндию с Германией и Швецию с Литвой. Инцидент предположительно связан с китайским судном, которое следовало через Балтику из России.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал случившееся «актом саботажа». Россия отвергла обвинения в причастности, назвав их «нелепыми». Пекин также опроверг какую-либо роль в произошедшем.

Балтийское море омывает берега девяти стран — Дании, Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы, Германии, Финляндии, Польши и России.