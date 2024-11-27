«Орешник» начал «гиперзвуковые войны»
ПОЛИТИКА
5 МИН ЧТЕНИЯ
«Орешник» начал «гиперзвуковые войны»США официально разрешили бить по России ATACMS, НАТО прорабатывают действия на случай атаки Кремля. Ответ Запада на «Орешник» будет гораздо глобальнее простого увеличения помощи Киеву, рассказал TRT на русском политолог Владимир Фесенко
"Гонка вооружений" уже началась / Others
27 ноября 2024 г.

После удара России по Украине «Орешником» западные страны не испугались, а кажется, напротив, увеличили помощь Киеву. В ЕС готовят 15-й пакет санкции, куда могут попасть более 45 российских танкеров, свыше 50 человек и около 30 компаний. В НАТО задумываются о превентивных действиях на случай, если Россия атакует. Великобритания передает рекордный для себя пакет военной помощи, включающий 1600 ракет. А США теперь официально признают факт разрешения бить по российской территории ракетами ATACMS.

TRT на русском поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных исследований «Пента» Владимиром Фесенко о том, зашли ли мирные переговоры в тупик и что станет ответом Запада на использование Россией ранее запрещенного РСМД оружия:

— Речь идет о стабильной и гарантированной помощи Украине. Я бы не стал говорить, что она увеличилась именно в ответ на применение Россией «Орешника». Для нынешнего хода войны никакого принципиального значения это вооружение не имеет. Хотя и вокруг него много шума, но это лишь информационно-психологическая спецоперация Кремля с использованием современного ракетного оружия. И это инструмент давления на Запад перед будущими мирными переговорами.

Запад также хочет обеспечить более надежные и сильные позиции Украины к инаугурации президента США. Соответственно, продолжение помощи Киеву — это сигнал Кремлю, что они продолжат помогать Украине и не отказываются от своей позиции.

— У какой стороны преимущество в переговорах?

— Путин не хочет заморозки конфликта. Он хочет добиться мира на своих условиях. Поэтому он повышает ставки, усиливает давление. Но у России нет достаточных возможностей для этого. Даже «Орешник» — это экспериментальный образец, который не прошел полный цикл испытаний. А по оценкам экспертов, в лучшем случае у Москвы имеются лишь несколько экземпляров.

И если на то пошло, то управляемые авиабомбы, которыми россияне бьют по Харькову и Херсону, куда более опасны, нежели ущерб от «Орешника». К тому же почти каждый день по Украине бьют и баллистическими ракетами. И для украинцев нет абсолютно никакой разницы, откуда эта ракета прилетела: из Краснодара, Воронежской области или Капустина Яра. Поэтому в этом смысле никаких принципиальных изменений не произошло.

Главная опасность для Украины в том, что у России есть преимущество в количестве военных ресурсов. Сейчас работает механизм замены военнослужащих, привлекается северокорейский контингент. У Киева меньше численность личного состава и сильнее чувствуется усталость, но больше артиллерии и авиации.

Самое важное для Украины и ее союзников — блокировать продвижение России на Донбассе. Сначала надо затормозить его темпы, а затем остановить. Вот тогда можно будет говорить о каких-то более-менее паритетных переговорах. Именно в этом я вижу смысл решений о помощи Киеву.

И я думаю, что шанс остановить российское наступление есть. Но для этого необходима стабильная ресурсная помощь наших западных партнеров и более эффективная военная тактика на фронте.

— Будет ли ответ именно по «Орешнику»?

— Обязательно. Но он не будет одномоментным или единичным. В Москве продемонстрировали ракетное оружие нового поколения, а значит, гонка вооружений в ракетной сфере уже началась.

Ответ Запада будет в том, чтобы также максимально быстро наладить производство гиперзвуковых ракет, тем более что этим уже занимаются Китай, Иран и Индия. Теперь для США создание новейших гиперзвуковых ракет станет одним из главных приоритетов. В Европе также займутся их созданием, возможно, вместе с США.

И, как нам подсказывает история, эффективным ответом может стать размещение ракет средней дальности с ядерными боеголовками на границе с Россией. Тогда эти ракеты достигнут Москвы быстрее, чем пресловутый «Орешник» достигнет Лондона или Парижа.

Такая ситуация была в 80-е годы, когда американцы разместили ракеты средней дальности «Першинг» в Европе. Это вызвало истерику в тогда еще советском Кремле, потому что ответить было нечем. А тут еще и Рейган начал космическую программу, что привело к так называемым «Звездным войнам». Для СССР она обернулась перенапряжением экономики и стала одной из причин его распада.

Нынешняя гонка вооружений коснется не только ракет, но и систем ПВО, которые должны будут эти ракеты сбивать, она затронет целый ряд вооружений, включая дроны и беспилотники.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us