После удара России по Украине «Орешником» западные страны не испугались, а кажется, напротив, увеличили помощь Киеву. В ЕС готовят 15-й пакет санкции, куда могут попасть более 45 российских танкеров, свыше 50 человек и около 30 компаний. В НАТО задумываются о превентивных действиях на случай, если Россия атакует. Великобритания передает рекордный для себя пакет военной помощи, включающий 1600 ракет. А США теперь официально признают факт разрешения бить по российской территории ракетами ATACMS.

TRT на русском поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных исследований «Пента» Владимиром Фесенко о том, зашли ли мирные переговоры в тупик и что станет ответом Запада на использование Россией ранее запрещенного РСМД оружия:

— Речь идет о стабильной и гарантированной помощи Украине. Я бы не стал говорить, что она увеличилась именно в ответ на применение Россией «Орешника». Для нынешнего хода войны никакого принципиального значения это вооружение не имеет. Хотя и вокруг него много шума, но это лишь информационно-психологическая спецоперация Кремля с использованием современного ракетного оружия. И это инструмент давления на Запад перед будущими мирными переговорами.

Запад также хочет обеспечить более надежные и сильные позиции Украины к инаугурации президента США. Соответственно, продолжение помощи Киеву — это сигнал Кремлю, что они продолжат помогать Украине и не отказываются от своей позиции.

— У какой стороны преимущество в переговорах?

— Путин не хочет заморозки конфликта. Он хочет добиться мира на своих условиях. Поэтому он повышает ставки, усиливает давление. Но у России нет достаточных возможностей для этого. Даже «Орешник» — это экспериментальный образец, который не прошел полный цикл испытаний. А по оценкам экспертов, в лучшем случае у Москвы имеются лишь несколько экземпляров.

И если на то пошло, то управляемые авиабомбы, которыми россияне бьют по Харькову и Херсону, куда более опасны, нежели ущерб от «Орешника». К тому же почти каждый день по Украине бьют и баллистическими ракетами. И для украинцев нет абсолютно никакой разницы, откуда эта ракета прилетела: из Краснодара, Воронежской области или Капустина Яра. Поэтому в этом смысле никаких принципиальных изменений не произошло.

Главная опасность для Украины в том, что у России есть преимущество в количестве военных ресурсов. Сейчас работает механизм замены военнослужащих, привлекается северокорейский контингент. У Киева меньше численность личного состава и сильнее чувствуется усталость, но больше артиллерии и авиации.

Самое важное для Украины и ее союзников — блокировать продвижение России на Донбассе. Сначала надо затормозить его темпы, а затем остановить. Вот тогда можно будет говорить о каких-то более-менее паритетных переговорах. Именно в этом я вижу смысл решений о помощи Киеву.

И я думаю, что шанс остановить российское наступление есть. Но для этого необходима стабильная ресурсная помощь наших западных партнеров и более эффективная военная тактика на фронте.

— Будет ли ответ именно по «Орешнику»?

— Обязательно. Но он не будет одномоментным или единичным. В Москве продемонстрировали ракетное оружие нового поколения, а значит, гонка вооружений в ракетной сфере уже началась.

Ответ Запада будет в том, чтобы также максимально быстро наладить производство гиперзвуковых ракет, тем более что этим уже занимаются Китай, Иран и Индия. Теперь для США создание новейших гиперзвуковых ракет станет одним из главных приоритетов. В Европе также займутся их созданием, возможно, вместе с США.

И, как нам подсказывает история, эффективным ответом может стать размещение ракет средней дальности с ядерными боеголовками на границе с Россией. Тогда эти ракеты достигнут Москвы быстрее, чем пресловутый «Орешник» достигнет Лондона или Парижа.

Такая ситуация была в 80-е годы, когда американцы разместили ракеты средней дальности «Першинг» в Европе. Это вызвало истерику в тогда еще советском Кремле, потому что ответить было нечем. А тут еще и Рейган начал космическую программу, что привело к так называемым «Звездным войнам». Для СССР она обернулась перенапряжением экономики и стала одной из причин его распада.

Нынешняя гонка вооружений коснется не только ракет, но и систем ПВО, которые должны будут эти ракеты сбивать, она затронет целый ряд вооружений, включая дроны и беспилотники.