Прокурор Международного уголовного суда (МУС) объявил, что намерен запросить ордер на арест главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайна. Против него выдвинуты обвинения в преступлениях против человечности, связанных с преследованием рохинья — мусульманского меньшинства в Мьянме.

После масштабной военной операции, начатой в августе 2017 года, около 1 млн рохинья бежали из Мьянмы, преимущественно в соседний Бангладеш. По данным ООН, эта кампания стала «классическим примером этнической чистки»: армия, полиция и жители, исповедующие буддизм, уничтожили сотни деревень. ООН сообщила о массовых убийствах, пытках и изнасилованиях мусульман из-за их религиозной принадлежности.

Мьянма отрицает обвинения, утверждая, что военные операции были якобы направлены против «‎‎боевиков, напавших на полицейские участки». Тем не менее, активисты, такие как исследователь рохинья Мохаммед Зубаир, обвиняют Мин Аун Хлайна в геноциде. «По его приказу были убиты тысячи рохинья, а женщин и девочек подвергли чудовищному насилию», — заявил Зубаир.

Глава независимого следственного механизма по Мьянме при ООН Николас Кумджиан отметил, что запрос ордера на арест такого высокопоставленного чиновника — это «сильный сигнал о том, что никто не стоит выше закона».

Судьи МУС должны оценить, существуют ли «разумные основания» для обвинений в депортации и преследовании рохинья. Решение может занять до трех месяцев.

Запрос ордера на Мин Аун Хлайна происходит на фоне критики МУС со стороны Вашингтона за недавние ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Хотя Мьянма не признает Римский статус, то есть не входит в число участников МУС, суд в 2018 и 2019 годах подтвердил свою юрисдикцию в отношении трансграничных преступлений, частично совершенных в Бангладеш, который является членом МУС.

Несмотря на ограничения доступа в Мьянму и политическую нестабильность после военного переворота 2021 года, следователи собрали показания свидетелей, документы и видеоматериалы.