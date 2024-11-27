Прокурор Международного уголовного суда (МУС) объявил, что намерен запросить ордер на арест главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайна. Против него выдвинуты обвинения в преступлениях против человечности, связанных с преследованием рохинья — мусульманского меньшинства в Мьянме.
После масштабной военной операции, начатой в августе 2017 года, около 1 млн рохинья бежали из Мьянмы, преимущественно в соседний Бангладеш. По данным ООН, эта кампания стала «классическим примером этнической чистки»: армия, полиция и жители, исповедующие буддизм, уничтожили сотни деревень. ООН сообщила о массовых убийствах, пытках и изнасилованиях мусульман из-за их религиозной принадлежности.
Мьянма отрицает обвинения, утверждая, что военные операции были якобы направлены против «боевиков, напавших на полицейские участки». Тем не менее, активисты, такие как исследователь рохинья Мохаммед Зубаир, обвиняют Мин Аун Хлайна в геноциде. «По его приказу были убиты тысячи рохинья, а женщин и девочек подвергли чудовищному насилию», — заявил Зубаир.
Глава независимого следственного механизма по Мьянме при ООН Николас Кумджиан отметил, что запрос ордера на арест такого высокопоставленного чиновника — это «сильный сигнал о том, что никто не стоит выше закона».
Судьи МУС должны оценить, существуют ли «разумные основания» для обвинений в депортации и преследовании рохинья. Решение может занять до трех месяцев.
Запрос ордера на Мин Аун Хлайна происходит на фоне критики МУС со стороны Вашингтона за недавние ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта.
Хотя Мьянма не признает Римский статус, то есть не входит в число участников МУС, суд в 2018 и 2019 годах подтвердил свою юрисдикцию в отношении трансграничных преступлений, частично совершенных в Бангладеш, который является членом МУС.
Несмотря на ограничения доступа в Мьянму и политическую нестабильность после военного переворота 2021 года, следователи собрали показания свидетелей, документы и видеоматериалы.