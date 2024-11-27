Премьер-министр Канады Джастин Трюдо созвал экстренное совещание с участием глав провинций после угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести 25%-ный тариф на канадские товары.

Трамп заявил в социальных сетях, что готов «подписать все необходимые документы», чтобы ввести пошлину на товары из Канады и Мексики. По его словам, эта мера будет действовать до тех пор, пока «наркотики, особенно фентанил, и нелегальные мигранты не перестанут вторгаться в нашу страну».

Трюдо сообщил журналистам, что вскоре после публикации поговорил с Трампом, описав разговор как «хороший». Премьер-министр старался сгладить опасения по поводу возможного экономического удара, но уклонился от ответа на вопрос, будет ли Канада вводить ответные меры, как это происходило в 2018 году.

«Мы обсудили тесные и взаимовыгодные связи между нашими странами и те вызовы, над которыми можем работать вместе», — отметил Трюдо.

Налог в 25% может оказаться разрушительным для экономики Канады, поскольку США остаются крупнейшим торговым партнером страны: в прошлом году объем экспорта составил почти 600 млрд канадских долларов ($426 млрд). Любое повышение тарифов станет катастрофой для канадской экономики.

Трюдо подчеркнул, что 27 ноября проведет встречу с премьер-министрами провинций для выработки общего плана действий.

Министр иммиграции Канады Марк Миллер с сомнением отнесся к заявлениям Трампа о наркотиках и миграции, отметив, что через северную границу США проходит лишь незначительная часть фентанила и мигрантов. Экономист Тревор Томб предупредил, что реализация угрозы может привести Канаду к рецессии.

Губернатор провинции Альберта Даниэль Смит попыталась помириться с Трампом, назвав его опасения обоснованными. Однако она призвала федеральное правительство постараться избежать тарифов.