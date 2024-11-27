ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Канада в панике из-за угроз Трампа
Новоизбранный президент США пообещал обложить 25% тарифами все канадские товары — власти Канады экстренно придумывают, как переубедить соседей
Канада в панике из-за угроз Трампа
фото: Reuters / Reuters
27 ноября 2024 г.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо созвал экстренное совещание с участием глав провинций после угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести 25%-ный тариф на канадские товары.

Трамп заявил в социальных сетях, что готов «подписать все необходимые документы», чтобы ввести пошлину на товары из Канады и Мексики. По его словам, эта мера будет действовать до тех пор, пока «наркотики, особенно фентанил, и нелегальные мигранты не перестанут вторгаться в нашу страну».

Трюдо сообщил журналистам, что вскоре после публикации поговорил с Трампом, описав разговор как «хороший». Премьер-министр старался сгладить опасения по поводу возможного экономического удара, но уклонился от ответа на вопрос, будет ли Канада вводить ответные меры, как это происходило в 2018 году.

«Мы обсудили тесные и взаимовыгодные связи между нашими странами и те вызовы, над которыми можем работать вместе», — отметил Трюдо.

Налог в 25% может оказаться разрушительным для экономики Канады, поскольку США остаются крупнейшим торговым партнером страны: в прошлом году объем экспорта составил почти 600 млрд канадских долларов ($426 млрд). Любое повышение тарифов станет катастрофой для канадской экономики.

Трюдо подчеркнул, что 27 ноября проведет встречу с премьер-министрами провинций для выработки общего плана действий.

Министр иммиграции Канады Марк Миллер с сомнением отнесся к заявлениям Трампа о наркотиках и миграции, отметив, что через северную границу США проходит лишь незначительная часть фентанила и мигрантов. Экономист Тревор Томб предупредил, что реализация угрозы может привести Канаду к рецессии.

Губернатор провинции Альберта Даниэль Смит попыталась помириться с Трампом, назвав его опасения обоснованными. Однако она призвала федеральное правительство постараться избежать тарифов.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us