Президент Турции обратился к Х Всемирному саммиту Халяль

Продукты и услуги, сертифицированные по стандарту «Халяль», которые являются чистыми, здоровыми и учитывают религиозные чувства, позволяют этому рынку, объем которого превышает 5 триллионов долларов, расти дальше, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, упомянув о важнейших шагах, предпринимаемых страной для обеспечения продовольственной безопасности и доступа потребителей к продуктам и услугам, сертифицированным по стандарту «Халяль», в рамках Х Всемирного саммита Халяль.