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Президент Турции обратился к Х Всемирному саммиту Халяль
Продукты и услуги, сертифицированные по стандарту «Халяль», которые являются чистыми, здоровыми и учитывают религиозные чувства, позволяют этому рынку, объем которого превышает 5 триллионов долларов, расти дальше, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, упомянув о важнейших шагах, предпринимаемых страной для обеспечения продовольственной безопасности и доступа потребителей к продуктам и услугам, сертифицированным по стандарту «Халяль», в рамках Х Всемирного саммита Халяль.
Президент Турции обратился к Х Всемирному саммиту Халяль / Others
27 ноября 2024 г.
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