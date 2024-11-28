Как Путин назвал Президента Казахстана на этот раз

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что президент России вновь неправильно произнес имя и отчество Токаева. Это не первый случай, когда российский лидер допускает подобные ошибки. Путин находится с двухдневным рабочим визитом в Казахстане. Ожидается, что он примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Накануне Владимир Путин назвал республику крупнейшим экономическим партнером России. В 2023 году товарооборот между странами преодолел планку в 28 млрд долларов.