ПОЛИТИКА
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Как Путин назвал Президента Казахстана на этот раз
Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что президент России вновь неправильно произнес имя и отчество Токаева. Это не первый случай, когда российский лидер допускает подобные ошибки. Путин находится с двухдневным рабочим визитом в Казахстане. Ожидается, что он примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Накануне Владимир Путин назвал республику крупнейшим экономическим партнером России. В 2023 году товарооборот между странами преодолел планку в 28 млрд долларов.
Как Путин назвал Президента Казахстана на этот раз / Others
28 ноября 2024 г.
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