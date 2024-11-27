Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что некоторые лидеры могут иметь иммунитет согласно Римскому статуту — договору, учреждающему Международный уголовный суд (МУС). Это заявление прозвучало после выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

В интервью радиостанции Franceinfo на вопрос об аресте Нетаньяху в случае его прибытия во Францию Барро не дал однозначного ответа. Он подтвердил приверженность Франции международному правосудию, отметив, что страна «будет применять международное право в соответствии со своими обязательствами по сотрудничеству с МУС». Однако подчеркнул, что Римский статут «рассматривает вопросы иммунитета для определенных лидеров».

МИД Франции в официальном заявлении уточнил позицию страны: «Государство не может быть обязано действовать вразрез со своими обязательствами по международному праву в отношении иммунитетов государств, не являющихся участниками МУС». В ведомстве добавили, что эти иммунитеты «распространяются на премьер-министра Нетаньяху и других заинтересованных министров».

«В соответствии с исторической дружбой между Францией и Израилем, двумя демократиями, приверженными верховенству закона и уважению профессионального и независимого правосудия, Франция намерена продолжать тесное сотрудничество с премьер-министром Нетаньяху и другими израильскими властями для достижения мира и безопасности для всех на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении.

Барро также высоко оценил роль Франции в достижении перемирия между Израилем и Ливаном, вступившего в силу в среду. Соглашение предусматривает вывод израильских войск из южного Ливана в течение 60 дней и развертывание ливанских вооруженных сил. «Франция будет в полной мере участвовать в обеспечении выполнения соглашения», — подчеркнул министр.