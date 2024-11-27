Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен готовится сформировать новую команду, которая должна приступить к работе 1 декабря, сразу после утверждения Европейским парламентом. Этот шаг совпадает с подготовкой к возвращению Дональда Трампа и связанными с этим вызовами.

Перед новой исполнительной ветвью ЕС стоят серьезные задачи, включая вопрос о необходимости увеличения финансовой и военной поддержки Украины в случае, если США под руководством Трампа сократят свою помощь. Кроме того, ЕС уже ведет конфронтацию с рядом крупных мировых игроков, таких как Китай, и теперь, судя по всему, сталкивается с угрозой нового, хоть и не такого явного, противостояния — на этот раз с Вашингтоном.

Как отмечает Bloomberg, новая команда приступает к работе в период, когда традиционные политические элиты ЕС испытывают трудности с сохранением власти и сталкиваются с ростом популистских движений, что создает дополнительные рычаги влияния для фон дер Ляйен.

Новая комиссия будет сформирована из числа проверенных политиков. Испанская социалистка Тереза Рибера, долгое время определявшая климатическую политику своей страны и известная своей активной позицией в вопросах устойчивого развития и экологических реформ, будет отвечать за конкурентную политику и климатический переход. За несколько дней до голосования правоцентристская фракция Европейской народной партии фон дер Ляйен и социалисты вступили в конфликт из-за утверждения Риберы.

Француз Стефан Сежурн, политический союзник президента Эммануэля Макрона, сосредоточится на промышленной политике. В его компетенцию войдут стратегические проекты, направленные на укрепление автономии европейской экономики, повышение конкурентоспособности производственного сектора и продвижение инновационных технологий. С января 2024 года по сентябрь он занимал пост министра иностранных дел Франции.

Эстонка Кайя Каллас, бывший премьер-министр своей страны, станет главой внешнеполитического ведомства ЕС. Ее опыт работы на посту руководителя государства, находящегося на «передовой» в отношениях с Россией, как считают в Европе, а также в целом знание проблем Восточной Европы, придают ей важное значение в рамках дипломатической стратегии блока. Практически с самого начала войны между Россией и Украиной Эстония оказала военную поддержку последней. За свою активную позицию Каллас получила широкое признание в Европе, а некоторые издания охарактеризовали ее как «новую железную леди Европы».

Марош Шефчович, опытный словацкий дипломат, действующий заместитель председателя Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам энергии, возьмет на себя ответственность за торговлю, экономическую безопасность и поддержание отношений между ЕС и Великобританией. Его роль будет особенно важной на фоне продолжающихся последствий Brexit и необходимости налаживания стабильных экономических связей с Лондоном. Шефчович известен рядом заявлений, в которых он выступает против идеи европейского супергосударства, а также передачи ключевых полномочий, таких как налоговая и миграционная политика, на уровень Европейского Союза. Также неоднократно высказывался против изменений в статусе прав ЛГБТ в Словакии, включая введение гражданских партнерств и разрешение однополых усыновлений.

Мария Луис Альбукерке, бывший министр финансов Португалии, будет отвечать за финансовые услуги в новой комиссии. Ей предстоит решить ряд ключевых вопросов, таких как модернизация финансовой инфраструктуры блока и координация финансовых рынков в условиях глобальных экономических изменений. Альбукерке, известная своими правоцентристскими взглядами, ассоциируется с финансовым консерватизмом. Ее политическая карьера сопровождалась признанием со стороны сторонников, но также вызывала критику со стороны оппозиции, которая утверждала, что ее действия, направленные на спасение банков, негативно сказались на социальных сферах, приведя к ухудшению экономической ситуации в стране.

В первый срок своего президентства фон дер Ляйен значительно расширила свои полномочия, возглавив активную борьбу с пандемией. Вспышка коронавируса стала серьезным вызовом для политика вскоре после начала ее первого срока в 2019 году. В период ее руководства был также сформулирован ответ Европейского союза на российское вторжение в Украину.

На втором пятилетнем сроке, как предполагается, ей, вероятно, придется больше полагаться на свою команду для принятия инициатив в вопросе повышения конкурентоспособности Европы. Также на этот раз перспективы возвращения Дональда Трампа в Белый дом стимулируют Брюссель к более активным действиям.

Как пишет France24, одной из первых задач новой комиссии станет решение вопроса о спорной торговой сделке с южноамериканским блоком Меркосур. Европейские фермеры выражают недовольство, опасаясь, что их продукция не выдержит конкуренции с более дешевыми южноамериканскими товарами. В связи с этим ЕС намерен завершить переговоры о соглашении с Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем на саммите в Монтевидео, запланированном на следующий месяц.

Укрепление европейской обороны также стало ключевым приоритетом после российского вторжения в Украину в 2022 году, а перспектива переизбрания Трампа сделала этот вопрос еще более актуальным. «Мы должны тратить больше, тратить эффективнее и тратить совместно», — заявила фон дер Ляйен, представляя свои планы на второй срок.

Впервые в истории ЕС будет назначен комиссар по обороне — литовец Андрюс Кубилюс. Он будет отвечать за координацию работы в этой области. Ему и Кайе Каллас, новой главе внешнеполитического ведомства, поручено в течение первых 100 дней разработать концепцию оборонной стратегии ЕС.

В сентябре фон дер Ляйен пообещала, что каждый комиссар будет нести «равную ответственность» за выполнение приоритетных задач, заявив, что все, что влияет на безопасность, напрямую затрагивает демократию, а то, что касается экономики, оказывает влияние на общество, и что вопросы климата и окружающей среды влияют на людей и бизнес.