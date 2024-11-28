ПОЛИТИКА
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Ливанцы осматривают свои разрушенные квартиры в Бейруте
Ливанцы возвращаются в свои дома после прекращения огня с Израилем. Накануне в Ливане вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и «Хезболлой» после того, как обе стороны заключили соглашение при посредничестве США и Франции — редкий успех дипломатии на Ближнем Востоке. С 8 октября 2023 года израильские удары по Ливану привели к гибели 3 823 человек, среди которых 960 женщин и детей.
Ливанцы возвращаются в свои дома после прекращения огня с Израилем. Накануне в Ливане вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и «Хезболлой» после того, как обе стороны заключили соглашение при посредничестве США и Франции — редкий успех дипломатии на Ближнем Востоке. С 8 октября 2023 года израильские удары по Ливану привели к гибели 3 823 человек, среди которых 960 женщин и детей / Others
28 ноября 2024 г.
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