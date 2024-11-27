Тель-Авив согласился на прекращение огня в конфликте с ливанской группировкой «Хезболла». Израильские войска должны выйти из Ливана, их заменит местная армия. А за соблюдением договоренностей будут следить Вашингтон и Париж.

На грани перемирия

Израиль согласился на прекращение огня с ливанским шиитским движением «Хезболла». Договоренности вступили в силу 27 ноября в 4 утра по местному времени. О соглашении объявил президент США Джозеф Байден. Ее одобрили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и временное правительство Ливана.

Как пишут западные СМИ, согласно условиям сделки, израильские войска будут постепенно выходить из Ливана, на это им дается 60 дней. Их место займет ливанская армия. Шиитской группировке «Хезболла» будет запрещено восстанавливать свою инфраструктуру в южных районах Ливана. Также предполагается, что бойцы группировки будут двигаться к северу от реки Литани, протекающей в 30 км от израильско-ливанской границы.

Следить за соблюдением сделки будут Франция и США. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал возобновить действия в случае, если «Хезболла» нарушит соглашение.

26 ноября состоялось заседание кабинета министров в правительстве Биньямина Нетаньяху, на которой он обсудил условия возможного перемирия. В частности, премьер беспокоился о том, как представить соглашение общественности. Главная его цель — показать, что «это перемирие не столько компромисс, сколько выгодное для Израиля решение», сообщают израильские СМИ.

По их сведениям, Тель-Авив сохранит за собой право проводить военные операции на ливано-сирийской границе, помимо этого Вашингтон дал Израилю письменные гарантии, что он сможет использовать силу в случае нарушения «Хезболлой» соглашения. Под потенциальные нарушения подпадает как переброска бойцов группировки к границе, так и контрабанда тяжелого вооружения.

В право-религиозном крыле израильской правящей коалиции выступали против заморозки боевых действий, подчеркивая, что «Хезболла» «уже близка к разгрому», а группировка не раз показывала, что умеет приходить в форму и восстанавливать свои ресурсы.

Глава Министерства нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир требовал от Биньямина Нетаньяху отклонить предложение Вашингтона о прекращении огня с «Хезболлой», называя это «серьезной ошибкой». По его мнению, нельзя останавливаться, когда ливанская шиитская группировка «разгромлена и просит о перемирии».

Однако, несмотря на это, соглашение о прекращении огня все же было заключено.

Считается, что давление на Биньямина Нетаньяху оказал советник президента США Амос Хохштейн, в течение года пытавшийся играть роль посредника между Ливаном и Израилем. Дипломат на прошлой неделе приезжал на Ближний Восток и сообщил израильским официальным лицам, что это их последний шанс к реализации сделки, в противном случае он откажется от своих усилий, и тогда сторонам придется ждать вступления в должность президента Дональда Трампа.

На прошлой неделе лидер шиитской группировки Наим Касем сообщил, что движение рассмотрело предложение о перемирии и представило ответ, после этого мяч был на стороне Тель-Авива.

В сентябре израильский кабмин в узком составе внес в официальный список целей возвращение в северные районы страны граждан, которые были эвакуированы из своих домов на фоне участившихся обстрелов с ливанской стороны. В общей сложности речь идет о 60 тыс. человек. Израильская армия начала операцию «Стрелы севера», которая в начале октября переросла в сухопутное наступление.

Переговоры под огнем

Особое беспокойство Тель-Авива вызывало то, как свои обязательства на практике будет исполнять «Хезболла». Израиль возлагает на шиитское движение ответственность за невыполнение резолюции 1701 Совбеза ООН, положившей конец войне между сторонами в 2006 году.

В нарушение положений документа группировка за первые десять лет после окончания конфликта смогла выстроить военную инфраструктуру у приграничных районов, а также нарастить и усовершенствовать ракетный арсенал.

На фоне сообщений о возможной сделке Израиль и «Хезболла» до последнего активно обменивались ударами. Тель-Авив обычно использует такую тактику «переговоры под огнем», активно разрушая приграничную инфраструктуру соседей. В Ливане уверены, что таким образом израильские военные пытались создать «непригодную для проживания нейтральную зону вдоль всей границы».

«Хезболла» также усилила атаки на Израиль. С 24 ноября группировка выпустила в его сторону около 200 ракет. Удар пришелся в основном на центральные и северные районы.

Вероятно, руководство движения стремилось показать, что, невзирая на формальное согласие со сделкой, предложенной Вашингтоном, у «Хезболлы» еще есть возможности наносить удары по Израилю.

Нетаньяху попытается выдать это за свою победу

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что израильтянам удалось нанести достаточно ощутимый ущерб «Хезболле».

«Они выбили ключевые фигуры в руководстве движения. Тут им бы пользоваться моментом, потому что если эта война затянется, а у «Хезболлы» есть весь потенциал для того, чтобы играть в долгую, то, конечно, положение Израиля будет непростым: получается война на два фронта — сектор Газа, «Хезболла», плюс изредка, но все же дают о себе знать йеменские хуситы», — пояснил эксперт.

Политолог считает, что сейчас для Тель-Авива сложилась ситуация, при которой можно закрыть хотя бы один фронт.

«А дальше Израиль может уже сосредоточиться только на Газе. Думаю, четкой картины и понимания того, что будет после войны, нет ни у кого. Нетаньяху по большому счету может продать эту договоренность как некое достижение, потому что резолюция Собвеза ООН 1701 указывала на необходимость отвода сил «Хезболлы», — добавил специалист.

По словам аналитика, проблема для Тель-Авива сводится к тому, что, судя по сообщениям в СМИ, отдельные право-радикальные силы в израильском руководстве выступают против этого соглашения.

«Таким образом, опять все сводится к внутриизраильским делам. Свою позитивную или негативную роль в этом вопросе могут сыграть как раз внутриизраильские склоки», — подытожил востоковед.