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Черный день российского рубля
Российская валюта резко обесценилась на фоне новых санкций против банков и дефицита валюты. ЦБ приостановил покупку валюты до конца года
Черный день российского рубля
Рубль рухнул до уровней 2022 года / Фото: Reuters / Others
27 ноября 2024 г.

Российский рубль 27 ноября продемонстрировал резкое падение, достигнув минимальных значений с 2022 года. К 14:00 по московскому времени курс доллара превысил 114 рублей, евро поднялся выше 120 рублей, а юань преодолел отметку в 15 рублей.

В ответ на стремительное ослабление национальной валюты Банк России объявил о прекращении покупок валюты на внутреннем рынке до конца года, сохранив при этом ежедневные продажи юаня в эквиваленте 8,4 млрд рублей.

При этом министр экономического развития Максим Решетников убежден, что текущая ситуация не связана с фундаментальными факторами: «Доля российского рубля и валют дружественных стран во II полугодии 2024 года достигла 82% в экспорте и 78% в импорте. С учетом этого влияние динамики курса на инфляцию заметно ниже, чем это было раньше».

Эксперты связывают обвал рубля с несколькими факторами. Среди них — дефицит валюты из-за снижения продаж экспортной выручки и падения цен на нефть. Триггером послужили новые санкции против российских банков, включая Газпромбанк.

При этом новые ограничения против банковского сектора РФ еще больше сузили возможности для трансграничного хождения валюты. По мнению экспертов, без увеличения предложения валюты рубль в ближайшей перспективе может продолжить слабеть.

Дополнительное давление на рубль оказывает усиление спроса на валюту со стороны портфельных инвесторов-нерезидентов, которые активно выходят из российских ценных бумаг. По данным Московской биржи, официальный курс доллара на 28 ноября установлен на уровне 108,01 рубля, евро — 113,09 рубля, юаня — 14,8 рубля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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