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Трамп определился со спецпосланником по Украине
Избранный президент США назначил отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога специальным представителем по урегулированию войны в Украине
Трамп определился со спецпосланником по Украине
Кит Келлог / Фото: Reuters / Others
27 ноября 2024 г.

Избранный президент США Дональд Трамп назначил отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога специальным представителем по урегулированию конфликта в Украине. Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social в среду.

«Кит построил выдающуюся военную и деловую карьеру, включая работу на крайне важных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации», — написал Трамп.

Келлог, ранее занимавший пост руководителя аппарата Совета национальной безопасности Белого дома и советника по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса, как ожидается, будет играть центральную роль в попытках разрешения конфликта.

План Келлога по прекращению войны, который он разработал совместно с Фредом Флейцем, предусматривает:

  • Замораживание линии фронта на текущих позициях

  • Принуждение Киева и Москвы к переговорам

  • Предоставление Украине американского оружия только при условии участия в мирных переговорах

  • Предупреждение России об усилении поддержки Украины в случае отказа от переговоров

  • Исключение вопроса о членстве Украины в НАТО в ближайшей перспективе

Как отмечают эксперты, этот план может вызвать недовольство Киева, поскольку фактически оставляет под контролем России части Восточной Украины. Кроме того, некоторые республиканцы, особенно в Палате представителей, могут противиться дальнейшей помощи Украине.

Быстрое завершение войны в Украине было одним из центральных предвыборных обещаний Трампа, хотя он избегал подробного обсуждения конкретных механизмов достижения этой цели.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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