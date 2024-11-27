Избранный президент США Дональд Трамп назначил отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога специальным представителем по урегулированию конфликта в Украине. Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social в среду.
«Кит построил выдающуюся военную и деловую карьеру, включая работу на крайне важных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации», — написал Трамп.
Келлог, ранее занимавший пост руководителя аппарата Совета национальной безопасности Белого дома и советника по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса, как ожидается, будет играть центральную роль в попытках разрешения конфликта.
План Келлога по прекращению войны, который он разработал совместно с Фредом Флейцем, предусматривает:
Замораживание линии фронта на текущих позициях
Принуждение Киева и Москвы к переговорам
Предоставление Украине американского оружия только при условии участия в мирных переговорах
Предупреждение России об усилении поддержки Украины в случае отказа от переговоров
Исключение вопроса о членстве Украины в НАТО в ближайшей перспективе
Как отмечают эксперты, этот план может вызвать недовольство Киева, поскольку фактически оставляет под контролем России части Восточной Украины. Кроме того, некоторые республиканцы, особенно в Палате представителей, могут противиться дальнейшей помощи Украине.
Быстрое завершение войны в Украине было одним из центральных предвыборных обещаний Трампа, хотя он избегал подробного обсуждения конкретных механизмов достижения этой цели.