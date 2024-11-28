Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что страна исполнит ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он въедет в Британию. По его словам, согласно британскому законодательству, он обязан передать этот запрос в национальный суд.

«Это не дает мне никакого выбора. Я выдам его, передам в суд. Тогда суд вынесет свое решение», — подчеркнул Лемми.

В то же время он добавил, что продолжит встречи и переговоры с Нетаньяху и другими израильскими чиновниками. Среди ключевых тем он выделил прекращение огня в Газе и обеспечение гуманитарной помощи палестинцам.

«Я считаю, что это важные вопросы, которые требуют участия тех из нас, кто в правительстве. Я не вижу обстоятельств, при которых я бы не общался с избранными представителями израильского правительства», — добавил глава британской дипломатии.

Лемми также выразил обеспокоенность, что большинство жертв в Газе составляют женщины и дети, и раскритиковал решение Израиля запретить деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

«Я считаю это решение неправильным как для безопасности Израиля, так и для людей, зависящих от услуг БАПОР», — заявил он.

21 ноября МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, обвинив их в военных преступлениях, совершенных в секторе Газа.