Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что утром 28 ноября армия РФ нанесла массированный удар по энергообъектам всей страны. Взрывы зафиксированы в Одессе, Харькове, Львове, Луцке, Ровно и Кропивницком (Кировоградская область).

По словам министра, вслед за ударами экстренно введены отключения электроэнергии.

«Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» срочно ввел экстренные отключения электроэнергии. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия. Следите за официальными сообщениями и будьте в укрытиях», — написал Галущенко на своей странице в Facebook.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что по Харькову было нанесено три удара, но последствия пока не известны.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Экстренные отключения введены, в частности, в Киевской и Житомирской областях. О пострадавших или погибших пока не сообщается.

Министерство энергетики Украины обещает уточнить информацию, как только это позволит ситуация с безопасностью. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.