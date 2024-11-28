Президент Палестины Махмуд Аббас встретился в Рамалле со Специальным представителем ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом. Во время встречи он подчеркнул необходимость срочного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН № 2735, принятой в июне этого года.

Резолюция предусматривает прекращение огня, полное израильское отступление из сектора Газа, ускорение поставок гуманитарной помощи и восстановление разрушенных территорий.

Аббас отметил, что ООН обязана взять на себя ответственность за реализацию этого решения, а Палестинское государство должно получить возможность полностью контролировать сектор Газа, как это происходит на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

Он также выразил обеспокоенность решением Израиля о прекращении работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), заявив, что это приведет к серьезным политическим, юридическим и гуманитарным последствиям.

Аббас напомнил, что атаки Израиля продолжаются не только в Газе, но и на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, что ухудшает ситуацию на палестинских территориях. Он подчеркнул, что международное сообщество должно занять четкую позицию и потребовать от Израиля соблюдения международного права, а также принять меры для предотвращения гуманитарной катастрофы.

Резолюция Совета Безопасности № 2735 также включает положения об обмене пленными, возвращении перемещенных лиц и отказе от любых демографических изменений в Газе. Аббас призвал все стороны к активным действиям, чтобы ускорить процесс урегулирования конфликта и обеспечить защиту прав палестинцев.