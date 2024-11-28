Администрация Байдена готовится передать Израилю пакет вооружений на сумму $680 млн в качестве «благодарности» за недавно достигнутое перемирие в Ливане, пишет агентство Reuters. По данным официального источника, сделка включает тысячи комплектов бомб JDAM и сотни малогабаритных бомб.

Сделка стала частью соглашения о продаже Израилю американских истребителей и оборудования на $20 млрд. В августе соглашение одобрил Госдепартамент.

С начала войны в Газе США отправили Израилю более 10 тысяч разрушительных сверхтяжелых 900 кг бомб и тысячи ракет Hellfire. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен использовать 60 дневное перемирие в Ливане для восполнения запасов вооружений, добавив, что задержки поставок скоро будут решены.

При этом не все в Конгрессе поддерживают решение Байдена об отправке оружия Тель-Авиву. Ряд американских сенаторов, включая Берни Сандерса, внесли в Конгресс законопроект, блокирующий продажу вооружений Израилю из-за гуманитарной катастрофы в Газе. Однако Сенат (верхняя палата Конгресса) в итоге отклонил документ. Это, вероятно, был последний шанс повлиять на поставки до инаугурации Дональда Трампа.

Вашингтон остается главным союзником и оружейным партнером Израиля. Президент Байден с начала конфликта в октябре 2023 года выразил одностороннюю поддержку Израилю и согласовал передачу оружия на $14 млрд.

И все это несмотря на критику гуманитарной ситуации в Газе, где за год конфликта погибло свыше 44 тыс. палестинцев. Большинство из 2,3 млн жителей сектора остались без крыши над головой и находятся на грани голода.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил приверженность защите Израиля от угроз, но добавил, что Израиль несет моральную ответственность за защиту гражданских лиц в Газе. Впрочем, каких-либо последствий для Израиля со стороны США не будет — Вашингтон все равно согласует поставки оружия.