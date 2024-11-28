Перемирие Ливана и Израиля, вступившее в силу утром 27 ноября, облегчило страдания тысяч ливанцев — многие беженцы смогли вернуться в свои дома на юге страны в тот же день. Однако жителям Газы это перемирие не принесло облегчения: Израиль по-прежнему отказывается от мирных переговоров и прекращения огня.

Президент США Джо Байден пытается возродить диалог о перемирии в Газе, опираясь на успех соглашения в Ливане. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США уже связались с Турцией, Катаром и Египтом для возобновления диалога. Хотя ранее в этом месяце Доха вышла из переговоров, отметив, что потеряла надежду на сделку.

При этом скептики, в том числе в команде Байдена, сомневаются, что достижение мира в Ливане можно перенести на Газу, где за 14 месяцев конфликта от израильских бомбардировок погибли более 44 тыс. человек.

К тому же перемирие в Ливане лишь усугубило позиции ультраправых в Израиле, которые требуют «полной победы» в Газе. Министр финансов Бецалель Смотрич предложил оккупировать Газу и сократить палестинское население через «добровольную эмиграцию». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также продолжает утверждать, что прекращение огня на юге подорвет его коалицию.

При этом палестинцы были готовы к миру «еще вчера». ХАМАС заявил, что согласен на условия прежних договоренностей, включая вывод израильских войск, возвращение перемещенных жителей на север Газы и обмен палестинских заключенных на израильских заложников. Однако Нетаньяху блокирует сделку, настаивая на контроле Израиля над Филадельфийским коридором вдоль границы с Египтом.

Продление войны важно для Нетаньяху не только с военной, но и с юридической точки зрения. Ему предъявлены обвинения в коррупции, и статус лидера военного времени позволяет ему избегать судебных заседаний. Война в Газе стала инструментом удержания власти.

Однако, как ни странно, повлиять на Нетаньяху может возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Республиканец ранее потребовал от Израиля завершить бои к инаугурации президента США в январе. Перед Нетаньяху встает дилемма: сохранить поддержку Трампа или угодить ультраправым союзникам.