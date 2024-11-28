Высокопоставленный представитель США призвал Украину снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. Киеву необходимо усилить армию на фоне растущего наступления российских войск — иначе страна проиграет. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, Киев недостаточно активно готовит новых солдат для замены погибших на поле боя.

«Россияне уверенно продвигаются на востоке, особенно в районе Курска, оттесняя украинские силы», — заявил источник.

По его оценке, мобилизация большего числа солдат может переломить ситуацию на фронте.

Издание уточняет, что за последний месяц российская армия захватила территорию, равную половине площади Лондона. Это самые значительные успехи РФ с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Президент Украины Владимир Зеленский уже снизил призывной возраст с 27 до 25 лет в апреле, чтобы расширить мобилизационный резерв. Однако источник Reuters в его офисе отметил серьезные проблемы с обеспечением новобранцев.

«Мы не можем компенсировать задержки поставок техники жизнями наших самых молодых солдат», — подчеркнул он.

Хотя администрация Джо Байдена активно поддерживает Украину, эта поддержка может ослабнуть с приходом Дональда Трампа, который настаивает на завершении конфликта. Республиканец назначил специальным посланником по Украине отставного генерала Кита Келлога, известного своим планом по прекращению войны по линии фронта.

Германия также выступила с призывом к снижению призывного возраста, однако украинские власти опасаются общественного негодования. Киев рассматривает возможность введения стимулов для добровольной службы 18-летних, чтобы избежать обязательного призыва.

Американские представители подчеркнули, что Украина располагает достаточными запасами вооружений, однако без пополнения армии существующие подразделения не смогут эффективно воевать.

«Ротация жизненно необходима для отдыха, переобучения и перевооружения солдат», — отметил источник Reuters.