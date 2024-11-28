В ночь на 28 ноября украинские беспилотники нанесли удары по Краснодарскому краю и Ростовской области. Минобороны России заявило, что силами ПВО было сбито 25 дронов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани обломки дрона упали во двор частного дома. В результате были повреждены окна, а хозяйка дома получила незначительные травмы и отказалась от госпитализации. Также был поврежден автомобиль. В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками дрона был поврежден дом, пострадавших нет.

В Ростовской области, по словам врио губернатора Юрия Слюсаря, два дрона были ликвидированы над Каменском и Таганрогом. Пострадавших и разрушений, как доложили местные службы, нет.

Минобороны уточнило, что из 25 сбитых беспилотников два были уничтожены над Ростовской областью, три над аннексированным Крымом, шесть над Брянской областью и 14 над Краснодарским краем.

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.