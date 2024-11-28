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«Украина не компенсирует нерешительность Запада молодыми ребятами»
Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет бессмысленно из-за нехватки оружия для уже мобилизованных солдат
«Украина не компенсирует нерешительность Запада молодыми ребятами»
Владимир Зеленский уже снизил призывной возраст с 27 до 25 лет в апреле / Фото: Reuters
28 ноября 2024 г.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин прокомментировал призывы США снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Он подчеркнул, что в стране не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных людей, что затрудняет выполнение военных задач.

«Нельзя ожидать, что Украина компенсирует задержки в логистике или нерешительность в поддержке молодыми ребятами на фронте», — отметил Литвин, добавив, что обещанное вооружение от партнеров не поступает вовремя.

Советник напомнил, что западные партнеры имеют доступ к данным о поставках и могут сравнить свои обещания с фактическими действиями.

Ранее высокопоставленный представитель США призвал Украину снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. Киеву необходимо усилить армию на фоне растущего наступления российских войск — иначе страна проиграет.

По данным издания, Киев недостаточно активно готовит новых солдат для замены погибших на поле боя.

«Россияне уверенно продвигаются на востоке, особенно в районе Курска, оттесняя украинские силы», — заявил источник Reuters.

По его оценке, мобилизация большего числа солдат может переломить ситуацию на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что уменьшение мобилизационного возраста сейчас опасно. В апреле он подписал закон, который сокращает предельный возраст пребывания граждан на военном учете с 27 до 25 лет, но подчеркнул, что дальнейшие изменения пока не планируются.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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