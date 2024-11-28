Основатель Facebook Марк Цукерберг принял приглашение Дональда Трампа и встретился с ним за ужином в его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. По словам советника Трампа Стивена Миллера, Цукерберг выразил желание быть частью реформ, которые продвигает избранный президент США.

«Марк Цукерберг ясно дал понять, что поддерживает изменения, происходящие в Америке и мире, под руководством Дональда Трампа», — заявил Миллер в эфире Fox News.

Представитель Meta подтвердил факт встречи, отметив, что Цукерберг был благодарен за возможность обсудить актуальные вопросы с Трампом и его командой.

Отношения между Цукербергом и Трампом были напряженными после штурма Капитолия 6 января 2021 года, когда Facebook временно заблокировал аккаунт Трампа. В начале 2023 года Meta восстановила его доступ, сняв ограничения летом того же года.

Ранее Трамп в своей книге «Спасти Америку» обвинял Цукерберга в «заговоре» против него, упоминая о крупных пожертвованиях основателя Facebook на избирательные комиссии в 2020 году. Однако на встрече в Мар-а-Лаго, как сообщается, обсуждались перспективы сотрудничества и национального обновления под руководством Трампа.

Цукерберг, ранее избегавший поддержки кандидатов, во время предвыборной кампании отметил реакцию Трампа на покушение в июле, назвав ее «вдохновляющим зрелищем».