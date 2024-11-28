Бывший советник Белого дома Александр Грэй призвал Дональда Трампа купить Гренландию, которая считается территорией датской короны. В своей статье для The Wall Street Journal (WSJ) Грэй предложил заключить с Гренландией соглашение, гарантирующее ей суверенитет и защиту со стороны США, аналогично договоренностям с такими государствами Тихого океана, как Микронезия и Палау.

Грэй выделил три причины для этого шага: неспособность Гренландии самостоятельно обеспечить свою безопасность, растущие угрозы со стороны России и Китая в Арктике, а также богатые природные ресурсы острова, включая золото, уран и нефть.

По его словам, независимая Гренландия может оказаться под влиянием иностранных держав, что поставит под угрозу безопасность всего блока НАТО. Остров занимает важное стратегическое положение — близко к Канаде и США, при этом через Гренландию проходят все основные воздушные трассы между двумя частями Атлантики.

В 2019 году Трамп назвал покупку Гренландии «стратегической сделкой» и сравнил это с крупной сделкой с недвижимостью, подчеркнув, что содержание острова обходится Дании слишком дорого. Однако Копенгаген отверг эту идею как «абсурдную», а власти Гренландии заявили, что остров «не продается», но открыт к партнерству с другими странами.

Гренландия, где проживает всего 60 тыс. человек, обладает широкой автономией, но опирается на Данию в вопросах обороны. Большая часть острова покрыта льдом, а его неразведанные ресурсы привлекают внимание мировых держав.

Исторически США уже расширяли свою территорию путем покупок, включая Аляску у России в 1867 году за $7,2 млн и Луизиану у Франции за $15 млн. Грэй уверен, что покупка Гренландии могла бы стать «сделкой века» для Трампа, если он решится вернуться к этой идее.