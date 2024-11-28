Россия резко отреагировала на сообщения о том, что Греция планирует передать Армении российские зенитные ракетные комплексы С-300.

Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила греческим коллегам о соглашениях 1995 и 2013 годов, которые запрещают Греции реэкспортировать поставленную Москвой военную технику без согласия РФ. По словам Захаровой, греческая сторона пока не обращалась за таким разрешением.

Ранее греческое издание Enikos сообщило, что Афины готовятся передать Армении не только системы С-300, но и другие российские комплексы, включая «Тор-М1» и «Оса-АКМ». Эти комплексы, находящиеся на вооружении греческой системы ПВО, планируется заменить израильскими аналогами в ближайшие годы.

Газета отметила, что Ереван запросил эти комплексы, поскольку армянская армия имеет опыт использования советских систем ПВО, а также доступ к запчастям для их обслуживания. Новые израильские комплексы, которые должны поступить на вооружение греческой армии в 2026 году, заменят российское оборудование.

Сообщается, что передача оружия станет частью более широкого сотрудничества между Грецией, Арменией и Францией. Париж за последние три года стал главным спонсором Еревана, активно продвигая проармянскую позицию на европейских площадках.

Примечательно, что Греция готова вооружать Ереван, но отказывается поставлять оружие Украине.

В марте министр обороны Греции Никос Дендиас заявлял, что Афины не намерены передавать российские комплексы Украине без компенсации западными аналогами. Первоначальные планы отправить эти системы Киеву были пересмотрены из-за политической оппозиции и отсутствия поддержки со стороны западных партнеров.

Эксперты полагают, что реваншистские силы в Армении активно ищут союзников на Западе, чтобы подготовить нападение на Азербайджан. Ереван по-прежнему затягивает подписание мирного договора с Баку, хотя 80% соглашения уже готово. При этом армянская сторона утверждает, что готова подписать договор до конца текущего года.