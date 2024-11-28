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Путин и Токаев заключили сделку спецслужб
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев договорились об обмене оперативной информацией между спецслужбами для борьбы с терроризмом
Путин и Токаев заключили сделку спецслужб
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин / Фото: Reuters
28 ноября 2024 г.

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане подписали совместное заявление «об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка».

Одним из ключевых пунктов документа стало соглашение об обмене информацией между спецслужбами для совместной борьбы с терроризмом.

В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается, что стороны решительно осуждают террористические акты, произошедшие в 2024 году на территории России. В числе крупнейших упоминается нападение на «Крокус Сити Холл» в марте, где погибли 145 человек.

Президенты отметили эффективность председательства Казахстана в ОДКБ и важность роли организации в борьбе с международным терроризмом.

Владимир Путин прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом 27 ноября. Переговоры с Токаевым прошли в резиденции казахстанского президента. Завтра президент РФ примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее главы государств обсудили перспективы сотрудничества в промышленности, энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте, логистике, а также в сфере образования, науки и культуры. Путин также пригласил Токаева на неформальную встречу лидеров СНГ в конце года в Петербурге.

Это первый визит Путина в Казахстан в 2024 году, предыдущий состоялся в ноябре 2023 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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