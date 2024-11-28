Турецкие военные внимательно следят за активностью оппозиционных групп на севере Сирии. Об этом TRT на русском стало известно из источников в Министерстве национальной обороны Турции.

«Мы пристально наблюдаем за активностью некоторых местных групп в регионе и связанными с этим событиями. Мы приняли и продолжаем принимать все необходимые меры для защиты наших подразделений», — заявили в Министерстве обороны Турции в связи с активизацией оппозиционных групп на севере Сирии.

По информации ведомства, продолжается модернизация военно-воздушных сил страны. До ввода в строй национального истребителя KAAN планируется обновление авиапарка. Уже внесен первый платеж в размере 1,4 млрд долларов за 40 истребителей F-16 Block 70 с вооружением, ведутся успешные технические переговоры о закупке 40 истребителей Eurofighter. Кроме того, направлен официальный запрос на приобретение 40 истребителей F-35, по которым ранее уже был внесен платеж и подготовлены ангары для шести самолетов.

В рамках антитеррористической операции «Коготь-Замок» на севере Ирака ведомство отчиталось о нейтрализации 1128 террористов, уничтожении более 1300 пещер и убежищ, изъятии свыше 2400 единиц оружия и около 890 тыс. боеприпасов. За все время операций «Коготь» было нейтрализовано более 2200 террористов и уничтожено свыше 5200 укрытий.

«Несмотря на суровые погодные и рельефные условия, наши подразделения продолжат выполнять свои задачи с высшей степенью самоотверженности и решимости до тех пор, пока не будут разрушены все террористические логова и нейтрализован последний террорист», — подчеркнули в министерстве.

Турция также выступила против возможного вступления Греческой Администрации Южного Кипра в НАТО, заявив, что это нарушит баланс в кипрском вопросе и негативно повлияет на переговорный процесс по урегулированию.