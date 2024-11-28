Немецкий автоконцерн Volkswagen завершил продажу своего завода в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), столкнувшись с обвинениями в использовании принудительного труда мусульманского меньшинства уйгуров. Об этом сообщает Bild.

СУАР — регион, где, по данным ООН и правозащитников, действуют «лагеря перевоспитания», в которых нарушаются права человека, включая использование принудительного труда.

Завод, открытый Volkswagen в 2012 году совместно с китайским партнером SAIC, стал первым автомобильным производством в этом регионе. Проект стоимостью 170 млн евро долгое время оставался под пристальным вниманием международного сообщества.

Несмотря на заявления руководства Volkswagen о том, что на заводе не фиксировалось нарушений прав человека, давление на компанию усиливалось. В сентябре более 50 парламентариев из разных стран призвали концерн прекратить деятельность в регионе.

Продажи автомобилей VW в Китае за первые девять месяцев 2024 года упали на 12%, уступая позиции местным производителям. Критика и снижение выручки вынудили концерн продать завод в СУАР.

Тем не менее, генеральный директор Volkswagen Томас Шефер заявил, что компания остается приверженной стратегическому присутствию на китайском рынке.

На фоне этих событий концерн также столкнулся с трудностями в Европе. Volkswagen объявил о планах закрыть три завода в Германии, сократить расходы и перевести часть функций на аутсорсинг за границу.