Федеральная торговая комиссия (ФТК) США начала широкомасштабное антимонопольное расследование против Microsoft. По данным источников Reuters, комиссия проверяет, злоупотребляет ли компания своим положением на рынке офисных программ и облачных сервисов Azure.

Одной из ключевых претензий является возможное создание некомфортных условий для клиентов, желающих перенести данные из облака Azure на платформы конкурентов. Ранее в этом году компания Google подала жалобу в Европейскую комиссию, утверждая, что Microsoft взимает наценку до 400% за использование Windows Server у других операторов облачных вычислений.

ФТК также изучает практики Microsoft в области кибербезопасности и продуктов искусственного интеллекта. Согласно источникам, запрос на детальную информацию уже был отправлен компании.

Это расследование инициировано под руководством председателя ФТК Лины Хан, которая может покинуть свой пост в январе после инаугурации Дональда Трампа президентом. Если Трамп назначит республиканца с более мягкой позицией, это может изменить ход дела.

Примечательно, что Microsoft ранее избегала массовой критики со стороны регуляторов, в отличие от других технологических гигантов. Так, Meta Platforms и Amazon обвиняются в незаконной монополизации рынков, а Google столкнулась с судебными исками за препятствие конкуренции между поисковыми системами.