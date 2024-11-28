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Microsoft давит конкурентов
Федеральная торговая комиссия США начала антимонопольное расследование в отношении Microsoft, касающееся лицензирования ПО, облачных сервисов и кибербезопасности
Microsoft давит конкурентов
Microsoft ранее избегала массовой критики со стороны регуляторов / Фото: Reuters
28 ноября 2024 г.

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США начала широкомасштабное антимонопольное расследование против Microsoft. По данным источников Reuters, комиссия проверяет, злоупотребляет ли компания своим положением на рынке офисных программ и облачных сервисов Azure.

Одной из ключевых претензий является возможное создание некомфортных условий для клиентов, желающих перенести данные из облака Azure на платформы конкурентов. Ранее в этом году компания Google подала жалобу в Европейскую комиссию, утверждая, что Microsoft взимает наценку до 400% за использование Windows Server у других операторов облачных вычислений.

ФТК также изучает практики Microsoft в области кибербезопасности и продуктов искусственного интеллекта. Согласно источникам, запрос на детальную информацию уже был отправлен компании.

Это расследование инициировано под руководством председателя ФТК Лины Хан, которая может покинуть свой пост в январе после инаугурации Дональда Трампа президентом. Если Трамп назначит республиканца с более мягкой позицией, это может изменить ход дела.

Примечательно, что Microsoft ранее избегала массовой критики со стороны регуляторов, в отличие от других технологических гигантов. Так, Meta Platforms и Amazon обвиняются в незаконной монополизации рынков, а Google столкнулась с судебными исками за препятствие конкуренции между поисковыми системами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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