Музыкант Петр Термен рассказал о терменвоксе, уникальном музыкальном инструменте, который был изобретен его прадедом — российским физиком и изобретателем Львом Терменом — более ста лет назад. В интервью агентству «Анадолу» (АА) Термен рассказал, что изобретение его предка «запустило историю электронной музыки».

Термен объяснил принцип работы терменвокса: «Он играет за счет изменения параметров невидимых электромагнитных полей. Одна рука настраивает высоту звука, а другая — громкость». Это позволяет исполнителю взаимодействовать с музыкой без физических контактов с инструментом.

Терменвокс был создан изобретателем Львом Терменом в 1920 году. Спустя несколько лет, когда Термен давал выступление в «Зале Бехштейна» в Берлине, его изобретением был потрясен сам Альберт Эйнштейн. Кроме того, прадеду Петра Термена принадлежит ряд других авангардных для своего времени (начало 1920-х годов) изобретений, связанных с автоматизированными системами, включая автоматические двери и освещение, а также системы сигнализации. Его вклад стал основой для многих современных технологий.

Терменвокс получил широкое применение в музыке XX столетия, будучи использован в качестве инструмента для исполнения в разных жанрах — от академической классики до экспериментальных поджанров рока и электронной музыки.

Правнук изобретателя поделился своими впечатлениями от поездки в Турцию, где провел два дня. Он описал страну как «невероятное место с удивительными музеями» и отметил, что город Шанлыурфа вдохновил его на создание новых композиций.

«Здесь у меня родилось несколько произведений», — сказал Термен.

Музыкант также упомянул свои кулинарные впечатления: «Турецкая кухня для меня была чем-то необычным, но я полюбил ее и буду скучать по ней».

В завершение интервью он исполнил для журналистов АА турецкое произведение «Bir Başkadır Benim Memleketim» на терменвоксе и фортепиано.