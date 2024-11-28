Израильские военные задержали 18 палестинцев, включая двух детей, в ходе рейдов на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили в совместном заявлении Общество палестинских пленных и Комитет по делам пленных и освобожденных при Организации освобождения Палестины.

Рейды прошли в городах Рамалла, Бейтюллахим (Вифлеем), Калькилия, Наблус, Эль-Халил, Дженин и Иерусалим. Среди задержанных есть бывшие заключенные израильских тюрем.

Во время операций израильские военные не только задерживали людей, но и наносили ущерб имуществу, избивали и оскорбляли задержанных и их семьи.

С начала атак на сектор Газа 7 октября 2023 года израильская армия усилила давление на палестинцев, увеличив число рейдов и задержаний. По данным палестинских организаций, за этот период на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме было задержано более 11,8 тыс. человек.

Также с начала конфликта жертвами нападений израильских военных и поселенцев на оккупированных территориях стали 794 палестинца, среди которых 167 детей.