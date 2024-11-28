Европейский парламент утвердил резолюцию, которая не признает результаты парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября. Документ отмечает, что голосование не соответствовало международным стандартам и обязательствам страны как участника ОБСЕ.

Европарламент поддержал идею проведения независимого и прозрачного расследования обвинений в манипуляциях с итогами голосования. Нарушения, зафиксированные на выборах, назвали несовместимыми со стандартами, ожидаемыми от государства-кандидата на вступление в ЕС.

В резолюции также содержится призыв к Европейскому Союзу рассмотреть возможность введения санкций против руководства грузинского парламента и правящей партии «Грузинская мечта», которую считают ответственной за антидемократические действия.

Документ рекомендует Европейской комиссии и Совету ЕС пересмотреть безвизовый режим для граждан Грузии, если страна не будет соблюдать стандарты демократического управления.

Тем временем парламент Грузии утвердил новый состав правительства под руководством Ираклия Кобахидзе. В своем выступлении новый премьер-министр пообещал улучшение отношений с ЕС и США, при этом заявив о продолжении «прагматичной политики» в отношении России.

Оппозиция, представляющая четыре партии, бойкотирует заседания парламента, отказываясь признавать результаты выборов.