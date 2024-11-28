ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
ЕС не признал выборы в Грузии
Европарламент отказался признавать результаты парламентских выборов в Грузии, заявив о нарушениях демократических стандартов
ЕС не признал выборы в Грузии
Европарламент отказался признавать результаты парламентских выборов в Грузии / Photo: Reuters
28 ноября 2024 г.

Европейский парламент утвердил резолюцию, которая не признает результаты парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября. Документ отмечает, что голосование не соответствовало международным стандартам и обязательствам страны как участника ОБСЕ.

Европарламент поддержал идею проведения независимого и прозрачного расследования обвинений в манипуляциях с итогами голосования. Нарушения, зафиксированные на выборах, назвали несовместимыми со стандартами, ожидаемыми от государства-кандидата на вступление в ЕС.

В резолюции также содержится призыв к Европейскому Союзу рассмотреть возможность введения санкций против руководства грузинского парламента и правящей партии «Грузинская мечта», которую считают ответственной за антидемократические действия.

Документ рекомендует Европейской комиссии и Совету ЕС пересмотреть безвизовый режим для граждан Грузии, если страна не будет соблюдать стандарты демократического управления.

Тем временем парламент Грузии утвердил новый состав правительства под руководством Ираклия Кобахидзе. В своем выступлении новый премьер-министр пообещал улучшение отношений с ЕС и США, при этом заявив о продолжении «прагматичной политики» в отношении России.

Оппозиция, представляющая четыре партии, бойкотирует заседания парламента, отказываясь признавать результаты выборов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us