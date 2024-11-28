Крайне правый израильский министр Бецалель Смотрич продолжил разжигать волнения на Ближнем Востоке, критикуя правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху за перемирие в Ливане. Министр заявил, что Израиль согласился на прекращение огня с Ливаном «под принуждением», а также не смог победить «Хезболлу».

Его соратник по ультраправому лагерю министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир был единственным членом израильского кабинета безопасности, проголосовавшим против соглашения с Ливаном. Он назвал сделку «ужасной».

В интервью израильским СМИ министр наследия Израиля Амихай Элияху также раскритиковал условия прекращения огня и зависимость Тель-Авива от США. Этот же министр в ноябре прошлого года призывал сбросить атомную бомбу на Газу.

«В соглашении нет многих условий, о которых мы говорили, — буферной зоны и разоружения «Хезболлы» — отметил Элияху

«Тот факт, что мы нанесли ущерб, приятен и хорош. Если мы хотим обеспечить нашу долгосрочную безопасность на севере, мы должны принять решение, и это не решение», — добавил радикальный политик. Он призвал не освобождать оккупированные земли южного Ливана и не выводить израильские войска из региона.

Говоря о роли США в переговорах, Элияху выразил разочарование, сказав: «Я знаю, что с американской стороны оказывается давление. Я надеюсь, что следующая администрация (при Дональде Трампе) будет более удобной для Израиля, и я очень надеюсь, что в случае нарушений мы сможем действовать».

Он также раскритиковал зависимость Израиля от поддержки США, включая военные поставки.

«Пока мы так зависим и наши боеприпасы поступают оттуда, наши руки и ноги связаны», — отметил Элияху.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном вступило в силу 27 ноября, через несколько часов после того, как президент США Джо Байден заявил, что было достигнуто предложение о прекращении конфликта.

Согласно условиям прекращения огня, Израиль поэтапно выведет свои войска к югу от «голубой линии», а «Хезболла‎»‎ отведет своих военных на 25 км к северу от реки Литани.