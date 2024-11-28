Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Евросоюз к независимости от США и выразил надежду, что предстоящая председательская роль Польши в Евросовете с января 2025 года «пробудит европейские амбиции». Об этом он заявил на пресс-конференции перед отправлением на саммит стран Балтии, который пройдет 27-28 ноября в Швеции под председательством премьер-министра Ульфа Кристерссона.

На встрече соберутся главы правительств скандинавских и балтийских стран, включая Данию, Финляндию и три балтийские страны — Литву, Латвию и Эстонию. Туск подчеркнул, что эти государства имеют схожие взгляды на вызовы, стоящие перед Европой в свете агрессии России в Украине.

«Мы не можем предсказать, как будет развиваться политика США в ближайшие месяцы — конечно, мы должны развивать отношения с Соединенными Штатами, — но Европа должна стать независимой», — подчеркнул Туск, добавив, что «эпоха страха Европы перед Россией должна закончиться».

Туск также предостерег от ошибки считать, что если США сократят поддержку Украины, то Европа должна поступить так же. «Наоборот, нам нужно поддерживать Украину еще больше, поскольку наше выживание зависит от ее успеха», — сказал польский премьер.

Несмотря на схожесть взглядов с президентом Польши Анджеем Дудой по вопросам Украины и России, у них есть разногласия относительно подхода к новой администрации президента США Дональда Трампа. Дуда известен хорошими отношениями с Трампом и считает безопасность Польши и Европы тесно связанной с США.

Чем не может похвастаться Туск, недавно оказавшийся в неловкой ситуации накануне американских выборов. Польскому премьеру пришлось отвергать собственное заявление, где он называл избранного президента США «российским агентом» — несмотря на существование видео, где польский политик упоминает об этом на своей предвыборной встрече весной 2023 года. На пресс-конференции в Варшаве в начале этого месяца Туск заявил, что «никогда не делал подобных намеков».