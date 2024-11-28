Более 60 британских парламентариев из семи партий обратились к министру иностранных дел Дэвиду Ламми с призывом ввести санкции против Израиля за «повторяющиеся нарушения международного права».

Письмо, отправленное главе МИД в среду вечером, было инициировано независимыми депутатами Ричардом Бургоном и Имраном Хуссейном.

В письме цитируется заключение Международного суда ООН от июля, которое признало израильскую оккупацию палестинских территорий незаконной и призвало к ее немедленному прекращению.

«Суд установил, что все государства, включая Великобританию, обязаны не признавать законность ситуации, возникшей в результате незаконного присутствия Израиля на оккупированных палестинских территориях, и не содействовать ее сохранению», — говорится в обращении законодателей.

Депутаты настаивают на введении запрета на торговлю с израильскими поселениями, пересмотре торговых соглашений с Израилем и приостановке поставок оружия.

«Британское правительство неоднократно заявляло о приверженности международному праву. Поддержка заключения Международного суда стала бы важным шагом в подтверждение этой приверженности», — подчеркивается в письме.

Ричард Бургон отметил, что действия Великобритании должны выйти за рамки слов: «Наше правительство обязано ввести санкции, чтобы Израиль прекратил военные преступления и перестал нарушать международное право».

Имран Хуссейн добавил: «Введение санкций в соответствии с решением Международного суда станет важным шагом в защите международного правопорядка и сигналом, что Израилю больше не позволят нарушать закон безнаказанно».