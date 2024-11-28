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Ротшильд погиб при пожаре
В Калифорнии скончался Уильям Ротшильд — член небезызвестной семьи. Его дом охватило сильное пламя, с которым боролись полсотни пожарных
Ротшильд погиб при пожаре
Пожар в доме Уильяма Ротшильда, Калифорния / Скриншот репортажа телеканала ABC7 / Others
28 ноября 2024 г.

В Голливуд-Хиллз произошел пожар, унесший жизнь мужчины, которого соседи идентифицировали как представителя влиятельной семьи Ротшильдов. Инцидент произошел в среду днем в двухэтажном доме на улице Лукут-Маунтин-авеню.

По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, для борьбы с огнем были задействованы 45 пожарных, которые справились с пламенем за 33 минуты. Однако внутри дома был обнаружен погибший. Имя мужчины официально не разглашается, но соседи сообщили, что это Уильям Ротшильд, представитель известной банковской династии.

Причина пожара пока не установлена, расследование продолжается. Судмедэксперт округа Лос-Анджелес определит точную причину смерти.

Ротшильд, по словам соседей, вел уединенный образ жизни, несмотря на состояние, которое описывается как миллионы или даже миллиарды долларов. Он владел несколькими объектами недвижимости и коллекцией дорогих автомобилей. На улице, где расположены многомиллионные дома знаменитостей и влиятельных лиц, его дом часто воспринимали как заброшенный.

«Это очень грустно, — сказал сосед Джим Мур. — Он был хорошим человеком и добрым соседом».

Для тех, кто знал Ротшильда, его гибель стала личной утратой. Однако многие соседи признаются, что никогда его не видели.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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