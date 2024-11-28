Президент РФ Владимир Путин объяснил позицию ОДКБ в отношении конфликта между Арменией и Азербайджаном: поддержка со стороны организации возможна только при внешней агрессии против страны-участницы. Он отметил, что боевые действия в Карабахе разворачивались на территории Азербайджана, а не Армении, а потому ожидания помощи от ОДКБ были необоснованными.

Путин добавил, что регион никогда не входил в состав Армении, не признавался Ереваном же независимым и юридически был частью Азербайджана. Таким образом, по его словам, ОДКБ не имела оснований для вмешательства в конфликт, так как он не затрагивал суверенные границы Армении.

«События в Карабахе имеют свою специфику: Армения не признала Карабах в качестве независимого государства и уж точно не включала Карабах в свой периметр. Значит все, что происходило в Карабахе, к Армении юридически отношения не имеет, поэтому претендовать на то, чтобы ОДКБ воевала на территории этого анклава, странновато», — заявил Путин, находясь с госвизитом в Казахстане, который также является членом блока.

Ранее Ереван неоднократно жаловался, что ОДКБ не сделала никаких шагов для его поддержки в конфликте.

«ОДКБ здесь ни при чем, потому что в отношении самой Армении не было никакой внешней агрессии. ОДКБ призвана защитить страны-членов от внешней агрессии», — добавил президент РФ.

Путин также прокомментировал «заморозку» членства Армении в ОДКБ (о которой ранее в этом году заявлял премьер-министр Никол Пашинян), выразив надежду на всеобъемлющее участие страны в блоке.

«Армения заявила, что берет паузу и не объявляла о выходе из организации, и она поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней встречи, и обращает наше внимание на это. Если это так, то значит существует возможность, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках ОДКБ. Ну, посмотрим», — сказал он.