Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил недавнюю инициативу президента США Джо Байдена о достижении перемирия в секторе Газа, но подчеркнул, что этот шаг был предпринят слишком поздно.

«Объявление президентом Байденом новой инициативы по перемирию в Газе — это шаг, который давно назрел, но, тем не менее, является важным», — заявил президент на совместной пресс-конференции в Анкаре с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

«Региональный и глобальный мир невозможен, если в Газе не будет установлено срочное, справедливое и устойчивое перемирие», — отметил турецкий лидер.

Президент добавил, что Турция с самого начала конфликта выражала готовность выступить посредником или гарантом мира.

«Сегодня мы сохраняем ту же позицию. Мы не будем колебаться сделать все необходимое для установления спокойствия и мира в Газе», — заявил он.

Ранее Байден сообщил, что США вместе с Турцией, Египтом, Катаром, Израилем и другими странами сделают «новую попытку» достичь перемирия и договориться об обмене заложниками.

Президент Эрдоган также отметил важность сотрудничества с Оманом в этих вопросах и подчеркнул необходимость более активных и скоординированных действий исламского мира в ответ на действия Израиля.

«Мы подчеркнули необходимость более обстоятельного и всеобъемлющего сотрудничества исламского мира в ответ на израильские массовые убийства в Палестине и нападения, угрожающие региональной безопасности», — добавил глава государства.

Президент Эрдоган отметил, что приезд султана Омана — первый официальный визит такого уровня и заявил, что планирует ответную поездку в ближайшее время.

Турецкий лидер подчеркнул, что двусторонние отношения продолжат развиваться во всех областях.

«Мы намерены поднять наши отношения на еще более высокий уровень», — сказал он, добавив, что для этого рассматриваются различные механизмы, включая стратегическое сотрудничество на высоком уровне.

По итогам встречи подписано 10 соглашений, охватывающих сферы экономики, инвестиций, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и других направлений.

Президент также отметил успешные проекты турецких строительных компаний в Омане на сумму $7 млрд и заявил о планах углубить экономические отношения.