Что будет с Газой после перемирия в Ливане?

Спустя 13 месяцев ожесточенного конфликта Израиль и Ливан согласовали условия перемирия. С 4 утра среды по местному времени начало действовать 60-дневное прекращение огня, поддержанное США и Францией. Президент Джо Байден назвал его «шагом к долгосрочному спокойствию», добавив, что соглашение позволит жителям с обеих сторон границы вернуться домой. Однако израильские политики уже заявили, что теперь Тель-Авив должен сосредоточиться на Газе. Чем перемирие в Ливане обернется для палестинцев — разбирался TRT на русском.