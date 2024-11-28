ПОЛИТИКА
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Что будет с Газой после перемирия в Ливане?
Спустя 13 месяцев ожесточенного конфликта Израиль и Ливан согласовали условия перемирия. С 4 утра среды по местному времени начало действовать 60-дневное прекращение огня, поддержанное США и Францией. Президент Джо Байден назвал его «шагом к долгосрочному спокойствию», добавив, что соглашение позволит жителям с обеих сторон границы вернуться домой. Однако израильские политики уже заявили, что теперь Тель-Авив должен сосредоточиться на Газе. Чем перемирие в Ливане обернется для палестинцев — разбирался TRT на русском.
sadf / Others
28 ноября 2024 г.
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