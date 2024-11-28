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Иран расширит обогащение урана
Тегеран планирует нарастить мощности по добыче обогащенного урана, гласит отчет МАГАТЭ
Иран расширит обогащение урана
Фото: AP / Others
28 ноября 2024 г.

Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении установить дополнительные центрифуги на объектах в Фордо и Натанзе, а также запустить ранее установленное оборудование. Об этом говорится в конфиденциальном отчете агентства.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Reuters, Иран планирует добавить 32 каскада, включающих примерно 174 центрифуги каждый, и установить крупнейший каскад из 1152 усовершенствованных машин IR-6. В настоящий момент в Фордо и Натанзе уже работают более 10 тысяч центрифуг.

В отчете не упоминается обогащение урана до уровня 60% чистоты, который приближается к оружейному стандарту (около 90%). Это может свидетельствовать о сдержанном подходе Тегерана на фоне подготовки к переговорам с Великобританией, Францией и Германией в Женеве, намеченным на пятницу. На этой встрече планируется обсуждение восстановления диалога с Западом.

Накануне недавнего заседания совета МАГАТЭ Иран предложил ограничить свои запасы урана, обогащенного до 60%, при условии отказа агентства от принятия резолюции против страны. Однако совет одобрил документ, в котором содержится требование усилить сотрудничество Тегерана с агентством.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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