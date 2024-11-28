ПОЛИТИКА
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Горящий автобус протаранил здание в Бразилии
В южной части Сан-Паулу, в районе Сидаде-Дутра, городской автобус компании SPTrans загорелся из-за электрической неисправности. Водитель оперативно эвакуировал всех пассажиров, после чего горящий автобус продолжил движение по улице и врезался в столб электропередачи и соседнее здание. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время власти расследуют причины происшествия.
Горящий автобус протаранил здание / Others
28 ноября 2024 г.
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