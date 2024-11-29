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Иранский генерал погиб в боях за Алеппо
Командир Революционной гвардии Ирана, бригадный генерал Кейумерс Пурхашими, предположительно погиб в результате атаки сирийской оппозиции на западе Алеппо, где продолжаются ожесточенные бои
Иранский генерал погиб в боях за Алеппо
Отряды сирийской оппозиции подошли вплотную к кварталу Новый Алеппо / Фото: Reuters
29 ноября 2024 г.

Командир Революционной гвардии Ирана, бригадный генерал Кейумерс Пурхашими, был предположительно убит в результате атаки сирийских повстанцев на западе Алеппо. Информацию об этом распространило полуофициальное иранское агентство Tesnim, связанное с Революционной гвардией.

В сообщении говорится, что Пурхашими находился в Сирии в качестве «военного советника». Однако подробности о его обязанностях или обстоятельствах гибели не раскрываются.

Тем временем сирийская оппозиция активно продвигается в провинциях Алеппо и Идлиб. В результате двухдневных столкновений антиправительственные вооруженные группировки захватили 400 квадратных километров территории, включая 56 населенных пунктов.

Отряды сирийской оппозиции подошли вплотную к кварталу Новый Алеппо, находящемуся на окраине города. Расстояние между боевыми позициями и Алеппо теперь составляет всего один километр.

По данным корреспондента «Анадолу», тысячи местных жителей покинули зону боевых действий, направившись в сторону северо-западных сельских районов Идлиба.

Сирия погружена в жестокую гражданскую войну с начала 2011 года, когда режим Асада с особой жестокостью подавил продемократические протесты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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