Командир Революционной гвардии Ирана, бригадный генерал Кейумерс Пурхашими, был предположительно убит в результате атаки сирийских повстанцев на западе Алеппо. Информацию об этом распространило полуофициальное иранское агентство Tesnim, связанное с Революционной гвардией.

В сообщении говорится, что Пурхашими находился в Сирии в качестве «военного советника». Однако подробности о его обязанностях или обстоятельствах гибели не раскрываются.

Тем временем сирийская оппозиция активно продвигается в провинциях Алеппо и Идлиб. В результате двухдневных столкновений антиправительственные вооруженные группировки захватили 400 квадратных километров территории, включая 56 населенных пунктов.

Отряды сирийской оппозиции подошли вплотную к кварталу Новый Алеппо, находящемуся на окраине города. Расстояние между боевыми позициями и Алеппо теперь составляет всего один километр.

По данным корреспондента «Анадолу», тысячи местных жителей покинули зону боевых действий, направившись в сторону северо-западных сельских районов Идлиба.

Сирия погружена в жестокую гражданскую войну с начала 2011 года, когда режим Асада с особой жестокостью подавил продемократические протесты.