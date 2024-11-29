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Сирийская оппозиция подошла к окраинам Алеппо
Оппозиционные силы заняли десятки населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб. В ходе наступления захвачена военная техника и взяты в плен солдаты правительственных войск
Сирийская оппозиция подошла к окраинам Алеппо
Российские военные самолеты нанесли удары по районам Дарет Иззе и Атариб на западе провинции Алеппо. В результате авианалетов погибли 12 мирных жителей / Фото: АА / Others
29 ноября 2024 г.

Вооруженные оппозиционные группы, сражающиеся против сил режима Башара Асада в Сирии, в четверг приблизились к внешним районам города Алеппо на расстояние одного километра, сообщили агентству «Анадолу» местные источники.

Столкновения начались рано утром в среду в западной сельской местности провинции Алеппо. За время наступления вооруженные группы взяли под контроль 56 населенных пунктов и позиций в провинциях Алеппо и Идлиб.

В ходе боев оппозиционные силы захватили тяжелое вооружение, склады и военную технику, принадлежащие режиму Асада. Многие солдаты правительственных войск были убиты, десятки взяты в плен.

За два дня боев в провинциях Алеппо и Идлиб оппозиционные группы, по имеющимся данным, взяли под контроль территорию площадью 400 квадратных километров.

В ответ российские военные самолеты нанесли удары по районам Дарет Иззе и Атариб на западе провинции Алеппо. В результате авианалетов погибли 12 мирных жителей, не менее 30 получили ранения. Также были повреждены многие здания и коммерческие объекты.

После продолжавшихся всю ночь боев силы оппозиции приблизились к району Новый Алеппо на окраине города. Около 10 000 мирных жителей, спасаясь от боевых действий, нашли убежище в сельских районах Идлиба.

Боевые действия продолжают усиливаться, сейчас они сконцентрированы в центре города Алеппо.

Сирия погружена в жестокую гражданскую войну с начала 2011 года, когда режим Асада с особой жестокостью подавил продемократические протесты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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