ПОЛИТИКА
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В Тбилиси разогнали митинг: десятки пострадавших
Грузинский спецназ применил водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Тбилиси, которые вышли к парламенту после приостановления переговоров о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. Сообщается, что задержаны 43 человека. В МВД Грузии объяснили свои действия тем, что «манифестация у здания парламента превысила нормы, установленные законом».
В Тбилиси разогнали митинг: десятки пострадавших / Others
29 ноября 2024 г.
Истории
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