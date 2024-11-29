В Тбилиси разогнали митинг: десятки пострадавших

Грузинский спецназ применил водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Тбилиси, которые вышли к парламенту после приостановления переговоров о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. Сообщается, что задержаны 43 человека. В МВД Грузии объяснили свои действия тем, что «манифестация у здания парламента превысила нормы, установленные законом».