ПОЛИТИКА
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Баррикады и газ в центре Тбилиси
В Тбилиси полиция разогнала протестующих, собравшихся на проспекте Руставели после отказа правительства вести переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года
Баррикады и газ в центре Тбилиси
Возмущенные граждане собрались перед парламентом, строили баррикады и вступали в стычки с полицией / Фото: Reuters
29 ноября 2024 г.

К утру 29 ноября полиция в Тбилиси окончательно разогнала участников протеста на проспекте Руставели у здания парламента, оттеснив оставшихся к площади Первой Республики. Об этом сообщает издание Paper Kartuli.

По данным издания, разгон сопровождался задержаниями и применением силы. МВД Грузии сообщило о задержании 43 человек, которых обвиняют в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. Также возбуждено уголовное дело по статьям о сопротивлении власти и порче имущества, но фигуранты не названы.

Силовики заявили, что во время протестов пострадали 32 полицейских. 13 из них потребовалась хирургическая помощь, у некоторых зафиксированы травмы головы, глаз и тела.

Акции начались после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года.

Возмущенные граждане собрались перед парламентом, строили баррикады и вступали в стычки с полицией. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

К протестам присоединилась и президент Грузии Саломе Зурабишвили, однако ее участие не остановило полицейские действия. Ситуация в центре Тбилиси остается напряженной.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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