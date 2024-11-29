ПОЛИТИКА
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Момент, как Израиль ударил ракетами по лагерю беженцев в Газе
Израиль нанес удар по лагерю беженцев Нусейрат в Газе. Сообщается о жертвах среди мирного населения. Накануне Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за преступления против человечности в Газе. Израиль также столкнулся с обвинением в геноциде в Международном суде ООН из-за своей смертоносной войны в Газе.
Момент, как Израиль ударил ракетами по лагерю беженцев в Газе / Others
29 ноября 2024 г.
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