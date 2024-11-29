МИД Франции 28 ноября уточнил, что страна не будет выполнять решение Международного уголовного суда (МУС) и арестовывать израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Аналогично Париж отказался арестовать президента России Владимира Путина по схожему ордеру от Гааги.

Французский МИД заявил, что Нетаньяху обладает иммунитетом, поскольку Израиль не подписал Римский статут.

Россия, как и Израиль, не является участником МУС. Представитель французского МИДа Кристоф Лемуан пояснил, что именно поэтому позиция Франции в обоих случаях одинакова.

По его словам, все, кто совершил преступления, должны понести ответственность. Но, уточнил дипломат, вопрос иммунитета лидеров государств остается сложным и допускает разные трактовки.

В середине ноября МУС выдал ордера на арест Нетаньяху, его бывшего министра обороны Йоава Галанта и одного из лидеров ХАМАС. Суд обвинил их в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе.

Весной 2022 года МУС выдал аналогичный ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Львовой-Беловой. Инстанция обвинила обоих политиков в незаконной депортации детей с территории Украины.

Однако решение суда игнорировали уже как минимум дважды: Монголия и Бразилия отказались задержать Путина во время его госвизитов в этом году, несмотря на давление со стороны США.

Почему Франция защищает Нетаньяху?

27 ноября Париж объяснил, что статья 98 Римского статута запрещает МУС требовать от государств ареста лидеров стран, которые не подписали соглашение. Франция подчеркнула, что будет учитывать иммунитет Нетаньяху, если получит запрос на его задержание.

Это заявление прозвучало на фоне переговоров о перемирии в Ливане. По сообщению портала Axios, премьер Нетаньяху оказывал давление на Эммануэля Макрона, требуя осудить решение МУС. В противном случае Израиль угрожал исключить Францию из посреднической миссии, что вызвало дополнительное напряжение в диалоге между Парижем и Тель-Авивом.

Однако остальные страны Европы не разделяют французские методы. Глава МИД Великобритании 27 ноября подчеркнул, что Лондон арестует Нетаньяху, если тот въедет в страну.